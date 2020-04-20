شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التعليم الفنى.. خطوات إعداد مشروع البحث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم الإرشادات والإجراءات والخطوات لطلاب التعليم الفنى من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة، موضحة أنه على الطالب أو مجموعة الطلاب المشاركين كمجموعة واحدة بحيث لا تتعدى 5 طلاب، على أن يختار بحث تطبيقى واحد فقط من الأبحاث المطروحة حال وجود أكثر من بحث، كما يجب على كل طالب أن يدرس موضوع البحث التطبيقى وقراءته بطريقة متأنية وتدوين ملاحظاته على عناصر البحث.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على كل طالب أن يدرس العناصر الموجودة بالبحث والتي تعد عناصر استرشادية له، وعليه أن يستكملها ويصيغ أية عناصر إضافية يري ضرورة ضمها للبحث، ويقوم الطالب بإعادة ترتيب عناصر البحث ترتيبًا منطقيًا، ويجمع المادة العلمية التى تغطى جميع، العناصر والتى ترتبط بالمواد الدراسية التي درسها من المصادر المختلفة المتاحة له مثل: المكتبه الإلكترونية لبنك المعرفة https://study.ekb.eg والكتب الدراسية والمراجع المتاحة.

وأوضحت الوزارة أنه ضمن خطوات البحث أن يختار الطالب عنوانا شيقا للبحث إذا لم يكن العنوان معطى، كما يقوم بإعداد مقدمة، وتوضع فى بداية البحث أهمية البحث، ويشرح ويصيغ المادة العلمية التي جمعها بأسلوبه وصياغة لغوية سليمة تعكس مدى تمكنه من اللغة العربية، ولابد أن يكتب الطالب المصطلحات الفنية باللغة الأجنبية، كما يجب أن يستعين بالإحصائيات، والصور المعبرة، مع إمكانية عمل عرض تقديمى مصاحب PowerPoint presentation يقدم مع البحث فى صورة ملف إلكتروني ويسلم على CD، موضحة أنه يقوم الطالب بحل التمارين والأسئلة التى يتضمنها البحث كتطبيقات على بعض الموضوعات التى درسها، كما عليه أيضًا إعداد الرسومات الهندسية والتصميمات، وما يصاحبها من عمليات حسابية اعتمادًا على القوانين ذات العلاقة بموضوع البحث.

وأشارت الوزارة إلى أنه يسجل الطالب فى نهاية البحث جميع المراجع والمصادر التى استخدمها فى إعداد البحث.