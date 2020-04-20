شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غلق حدائق القناطر الخيرية وانتشار أمنى لمنع التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، حالة من الهدوء، بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع والقيامة، فى ظل تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا .

ونشرت قوات الشرطة كمائن ثابتة ودوريات متحركة لوقف حركة السيارات، كما تم غلق مداخل الكبارى المؤدية لحدائق القناطر، وكذلك غلق المواقف الخاصة بالسيرفيس ، كما انتشرت قوات الشرطة بطول كورنيش النيل، لمنع أى تجمعات.

وفى نفس الوقت نشرت شرطة المسطحات المائية بمدينة القناطر الخيرية دوريات ثابتة و كمائن متحركة علي جميع الحدائق بالقناطر الخيرية والمراسى النيلية، للمتابعة على التزام غلق كافة المراسى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما استمر غلق كافة الحدائق بمدينة القناطر لمنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الملاهى وكافة المحال التى شملها قرار الغلق بالإضافة لغلق كورنيش النيل ومنع انتظار السيارات بجانبه .

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كان وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية والحدائق العامة بالمحافظة خلال أعياد الربيع مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة، وذلك فى ضوء تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وضمن ما تتخذه وزارة الموارد المائية والرى من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة وبناء على ما وجه به الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بضرورة استمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة، وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعاً لانتشار الفيروس بين المواطنين.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفعت استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.