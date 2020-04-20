شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : ضبط 63 طن فسيخ ورنجة " فاسدة" قبل بيعها فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورعبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، إن مديريات الطب البيطري في المحافظات استطاعت حتى مساء أمس ضبط ٦٣ طن و٤٩٨ كيلو جرام من الأسماك والفسيخ والسردين المملح و الرنجة قبل بيعها للمواطنين في شم النسيم وتم تحرير عدد ١٦٧ محضر وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

واضاف رئيس الخدمات البيطرية ، أن هذه الكمية تعتبر ثلاثة اضعاف العام الماضي حيث كانت الكمية المضبوطة حوالى ٢٣ طن ، وجاء ذلك نتيجة للجهود التي تبذلها هيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات في تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع السلع الغذائية ذات اصل حيواني من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك حملات تقوم بها ادارة التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرية ، بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم ، الهدف منه توفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيوانى، وقيام اطباء ادارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن هدفة أيضا لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل .

وقال تقرير الخدمات البيطرية، أنه فى اطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

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