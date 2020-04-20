شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات الطرق بمدينة ٦ أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات الطرق والأعمال الصناعية الجارى تنفيذها بالمدينة لمتابعة سير العمل ، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بمواقع العمل من الإصابة بفيروس كورونا، يرافقه المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة.

واستهل المهندس كمال بهجات، ومرافقوه جولتهم، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم في الاتجاهين بإجمالي أطوال 35كم، كما تفقد الاعمال الجارية بكوبرى رقم (2)، والذى يعد أضخم عمل صناعى على طريق الواحات.

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ووجه المهندس كمال بهجات بسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال المهندس شريف الشربينى: جارٍ الانتهاء من تفاصيل عدد من الأعمال الصناعية، والتي تشمل كبارى سيارات، وكباري مشاة بجانب الطريق الدائري الأوسطي الجاري تنفيذه حاليًا، وذلك من تقاطعه مع طريق الفيوم، مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات، وحتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30كم، موضحاً أن الهدف من تنفيذ هذه المحاور، هو تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات وربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها، وحرصًا على سلامة مستخدمي الطريق.