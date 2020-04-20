شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يواصل حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن جهاز المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة، يواصل شن حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بعدة مناطق، مؤكداً أنه سيتم التصدي بكل حسم لمخالفات البناء، وكذا تنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم رصد وإزالة روف مخالف لقطعة بجنوب الأكاديمية، وروف مخالف لقطعة 16 بمنطقة البنفسج 10، وروف مخالف لقطعة بمنطقة البنفسج 4، كما تم ضبط أعمال تحجير فى منطقة جاردينيا والتحفظ على المعدات بمعرفة الجهاز وشرطة التعمير.

وأهاب المهندس أمين غنيم، بسكان المدينة الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات بناء أو تعديات سواء بالاتصال على الرقم المختصر"15100 "، أو على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك للمساهمة فى الحفاظ على النسق الحضارى للمناطق المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة.

كان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد شن حملة موسعة لضبط مخالفات غسيل السيارات بالشوارع الرئيسية باستخدام خراطيم المياه بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مرفق مياه الشرب والمرافق العامة بالمدينة.

Advertisements

وقال المهندس أمين غنيم: إن الحملة شملت منطقة حى النرجس عمارات بالتجمع الخامس، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات كما تم رصد السيارات والفيلات المخالفة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها، كما تم إرسال أرقام لوحات السيارات لإدارة المرور لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد المهندس أمين غنيم، جميع سكان مدينة القاهرة الجديدة، الإلتزام بعدم غسيل السيارات بالشوارع العامة، وإهدار المياه، والتسبب فى إتلاف مرافق الدولة.

جدير بالذكر أنه تم شن الحملة برئاسة رئيس الجهاز، وبحضور رئيس الشبكات ومدير أمن التجمع الخامس، ورئيس حى النرجس.

اكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة بالتعاون مع الجهات الأمنية واصل تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء لمستغلى أزمة كورونا، حيث تم شن حملات مكبرة بشكل مفاجئ لضبط مخالفات البناء داخل المدينة والتعامل الفورى دون تهاون مع المخالفات والإزالة الفورية لها.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الحملات أسفرت عن وقف أعمال بناء مخالفة بقطعة بالحي الرابع، وإزالة روف مخالف بالحي الرابع والتحفظ علي المعدات وقطع حديد التسليح، وكذا إزالة فورية لبناء غرفة مخالفة بالمحلية الخامسة بالتجمع الثالث، وفك الشدة الخشبية لدور مخالف وتم أخذ تعهد بعدم البناء مرة أخرى، كما تم إيقاف الأعمال المخالفة لقطعتين بالجولف المتميز وتم إنزال العمالة، وفك شدة خشبية لغرف سطح زائدة بقطعة بالياسمين 7 التجمع الأول.