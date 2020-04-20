القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة شم النسيم للعاملين فى القطاع الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة علي مستوي 27 محافظة، طالبت فيه مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم 20 أبريل 2020 بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن أن اليوم الإثنين، الموافق 20 أبريل عيد شم النسيم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.
وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تابع مؤخرا من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.
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