شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة شم النسيم للعاملين فى القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة علي مستوي 27 محافظة، طالبت فيه مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم 20 أبريل 2020 بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن أن اليوم الإثنين، الموافق 20 أبريل عيد شم النسيم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

Advertisements

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.