شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال الزراعة الآلية فى حصاد القمح وتقطيع القش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الانتهاء من إجراء تعديل جوهرى فى ماكينة الكومباين، لتقوم لأول مرة فى مصر بكافة عمليات حصاد محصول القمح، حيث تقوم الماكينة بدراس القمح وتقطيع القش إلى تبن وتجميعه إلى كومة فى نفس الوقت.

وأكد الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتيسير على المزارع الصغير، ورفع العبء عن كاهله، حيث تسهل الماكينة على المزارع عملية اخلاء أرضه مباشرة والتجهيز لزراعة المحصول التالى خلال ساعة ونصف على الأكثر للفدان الواحد، لافتا إلى أن ذلك يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد من المحصول خلال الحصاد، فضلا عن زيادة الإيرادات للمزارع الصغير.

Advertisements

وأوضح رئيس قطاع الزراعة الآلية، إلى أن ذلك التعديل تم بالتعاون مع معهد بحوث الهندسة الزراعية ومشروع النظام المستدام والذي يترأسه الدكتور عصام واصف، حيث تم إجراء تعديل جوهري علي الكومباين الهندي بعرض تشغيل 2 متر بإدخال شوبر لتقطيع القش وتنك يعمل هيدروليكيا لكي يقوم الكومباين بعملية الحصاد والدراس والتذرية في وقت واحد (حبوب+تبن) خصوصا للمساحات الصغيرة .

وتابع عادل الأشقر، أنه تم إجراء التعديل مبدأيا بإحدى الماكينات فى ورشة السنبلاوين التابعة للقطاع، تمهيدا لتعميم التجرية على باقى الكومبينات الهندى بالقطاع على مستوى الجمهورية.

فيما يواصل الفلاحون فى محافظات جمهورية مصر العربية حصاد القمح، وسط متابعة من قبل وزارة الزراعة " في مساحات تبلغ 3.4 مليون فدان، وتشكيل لجان قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، و28 مديرية زراعية، وعدة قطاعات بالوزارة للمتابعة، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الإنتاج إلى حوالى 9 ملايين طن، وتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التى تسهل على المزارعين عمليات توريد القمح.