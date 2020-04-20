شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تسجيل المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة.. وموعد صرف منحة من تخلفوا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً بشأن إطلاق وزارة المالية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة.
وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارتي المالية والقوى العاملة، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع لوزارة المالية، وأوضحتا أنه قد تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.
وتابع البيان أنه تم تخصيص الفترة (26 إلى 30) أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة، وشددتا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مدشني الرابط الإلكتروني المزيف.
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