شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 3 متعافين من «كورونا» بمستشفى العزل بإسنا.. ليرتفع العدد إلى 148 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل بإسنا، خروج 3 أشخاص من المتعافين بفيروس كورونا المستجد من محافظة الأقصر، بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية، التي تم سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع أعداد المتعافين بالمستشفى إلى 148 حالة.

وقال وليد عمر الضوي، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، والدكتور محمد كشك، قائد فريق العزل الصحي، وفريق العمل بالحجر الصحي، تقدموا بالتهنئة للمتعافين بخروجهم من العزل الصحي سالمين إلى منازلهم.