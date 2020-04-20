شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 3 متعافين من «كورونا» بمستشفى العزل بإسنا.. ليرتفع العدد إلى 148 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفى العزل بإسنا، خروج 3 أشخاص من المتعافين بفيروس كورونا المستجد من محافظة الأقصر، بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية، التي تم سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع أعداد المتعافين بالمستشفى إلى 148 حالة.
وقال وليد عمر الضوي، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، والدكتور محمد كشك، قائد فريق العزل الصحي، وفريق العمل بالحجر الصحي، تقدموا بالتهنئة للمتعافين بخروجهم من العزل الصحي سالمين إلى منازلهم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
3,144
-
تعافي
732
-
وفيات
239
كانت هذه تفاصيل خبر خروج 3 متعافين من «كورونا» بمستشفى العزل بإسنا.. ليرتفع العدد إلى 148 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.