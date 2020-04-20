شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تحتفل بنهاية مدة الدفعة الأولى من الجيش الأبيض بمستشفى عزل كفرالزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ويرافقه الدكتورة هيام أبوحمر، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، مع أول دفعة من الجيش الأبيض بمناسبه نهاية أول أسبوعين من العزل داخل مستشفى كفر الزيات العام.

وقدم «حميدة» باقات الزهور للجيش الأبيض وشكرهم على ما قدموه من خدمة متميزة لجميع المرضى أطفال وشباب وكبار السن وإجراء أول عملية ولادة قيصرية وولادة أول طفل والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا وجهود جميع العاملين بروح الفريق الواحد وأشاد بها الجميع من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك صفحات السوشيال ميديا وذلك من خلال التحسن الملحوظ للحالات وتحول معظم الحالات الإيجابية إلى سلبية مما ساعد على سرعة خروج الحالات البسيطة لاستكمال العلاج بمحطة العزل الثانية بالمدينة الجامعية.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم صرف كل المستحقات المالية لهم وعمل التحاليل اللازمة قبل خروج الدفعة الأولى من الطاقم الطبي.

كما أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وكل قيادات الوزارة بالجهود المبذولة وحسن تعاونهم وتعاملهم مع المرضى وتحملهم للمواقف الصعبة وكتابة أسمائهم من ذهب في سجل عملهم وتقديم شهادات شكر لهم جميعا تقديرا وعرفانا على ما قدموه لأهاليهم من أهل مصرنا الحبيبة.