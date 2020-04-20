شكرا لقرائتكم خبر عن «المغربي» تتفقد إغلاق طريق «سفاجا-قنا».. ومنع توافد زائرين للمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، كمين سفاجا بالكيلو 5 للتأكيد على إغلاق الطريق «سفاجا - قنا»، ومنع توافد أي زائرين للمدينة بمناسبة الاحتفالات بأعياد الربيع، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكدت «المغربي» على إغلاق الطريق بشكل تام ومنع مرور المركبات عدا سيارات الأدوية والمواد البترولية والخضروات والفاكهة. وشددت رئيس المدينة على إغلاق موقف الأقاليم وعدم وجود أي سيارات داخل حرم الموقف لتنفيذ قرار المحافظ بوقف التحركات بين مدن المحافظة والمحافظات الأخرى ومنع التجمعات وتواجد على الشواطئ والقرى السياحية، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أصدر تعليمات مشددة بمنع التوافد من المحافظات المجاورة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

من جانبهم، يشارك رجال الشرطة في تطبيق قرار المحافظ والتعامل مع أي أحداث طارئة والالتزام بالتعليمات والخطة الموضوعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.