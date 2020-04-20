شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي على 17 راكبًا عائدين من السعودية عبر ميناء سفاجا البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت مدة الحجر الصحي لدى 17 راكبًا كانوا عائدين من السعودية عبر ميناء سفاجا البحري، وتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة أسبوعين بأحد الفنادق.

وأكد مسؤولو الحجر الصحي أن نتائج فحصهم جاءت سلبية، وخلوهم من أي إصابة بفيروس كورونا، وتم السماح لهم بمغادرة الحجر الصحي، والالتزام بالبقاء بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا أخرى.

وأكدت مصادر ملاحية بميناء سفاجا البحري أن الميناء استقبل 17 راكبًا، بينهم 7 ركاب و10 سائقين قادمين من السعودية على متن عبَّارة من ميناء ضباء السعودي، وأنه فور وصول القادمين، تم إجراء الفحص الطبي لهم من خلال الحجر الصحي، وتم التأكد من سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، وتطبيقاً لإجراءات الحجر الصحي تم نقل الركاب إلى أحد الفنادق للإقامة على نفقة التوكيل الملاحي، ووضعهم تحت الملاحطة الطبية لمدة 14 يومًا، وإجراء الفحص لهم 3 مرات يوميًا، ثم إجراء تحليل فيروس كورونا في نهاية المدة، وفي حالة سلببة التحليل يتم السماح لهم بالمغادرة إلى محافظاتهم.