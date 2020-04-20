شكرا لقرائتكم خبر عن «شم النسيم» في «زمن كورونا».. سيولة مرورية ومنع التجمعات وتحذير من «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع القاهرة والجيزة سيولة مرورية اليوم الاثنين، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، خاصة بعد حظر وسائل النقل العام والمتمثلة في المترو وأتوبيسات النقل العام، ضمن احتياطات مواجهة كورونا.

وفي وقت سابق قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم غلق أي مكان يمكن أن يكون فيه تجمعات في أي محافظة ساحلية أو غير ساحلية. وبدأت وزارة الداخلية إغلاق طرق الكورنيش بكل المحافظات، ما عدا القاهرة والجيزة وأسيوط، وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة.

وحذرت الوزارة من أنه تقرّر رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكل المحافظات عقب بدء الحظر، لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها، وسيتم تطبيق القرار في الساعة 8 مساء، اليوم الأحد.

كانت وزارة الصحة والسكان حذرت من تناول الأسماك المملحة والمدخنة، ووجّهت عددًا من النصائح والإرشادات الوقائية للموطنين، بالتزامن مع موسم شم النسيم، فى إطار حرصها على اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية المواطنين.

ونصح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، المواطنين عند شراء الأسماك، أن تكون من المحال المعروفة والتى تخضع للرقابة، وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل، لافتًا إلى أن الأسماك المملحة تحتوى على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى 17% من الوزن، والتى قد تسبب أضرارًا شديدة، خاصةً للذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال.

وحذر «مجاهد» من تناول «سمك الفسيخ»، لأنه يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التى تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، إذ إن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائى بعد تناول هذه الوجبة، إضافة إلى أنها تضعف الجهاز المناعى.

وشدد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، على التزام أصحاب المنشآت الغذائية، خاصةً التى تقدم الأكلات المشهورة التى ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلوها من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، ووجود مطهرات أو منظفات، ومناشف أحادية الاستخدام. فى السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة ضبط وإعدام 53 طنًا من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال حملات مكبرة شنّتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع المحافظات.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، في شم النسيم، طقسًا معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيفًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد.

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والطقس ليلًا شديد البرودة على معظم الأنحاء، لطيفًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، باردًا على شمال وجنوب الصعيد. كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، نشطة على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون: القاهرة «16– 29»، الإسكندرية «15– 24»، قنا «18- 32»، الأقصر «17 – 33»، أسوان «19 – 34».