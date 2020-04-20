تعرف على كيفية التخلص من مخلفات «كفر العجمي» المصابة بـ«كورونا» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اتخذت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، التدابير والإجراءات العاجلة لمتابعة عمليات جمع ونقل المخلفات الصلبة البلدية بقرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، بعد فرض العزل الصحي الكامل عليها نتيجة ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والتخلص الآمن منها بالتعاون مع ديوان عام المحافظة.
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تخصيص سيارة مكبس لنقل المتولد اليومي من القرية والقيام بعمليات تعقيمها وتطهيرها قبل تحركها إلى المدفن المحكوم بمدينة مطوبس للتخلص الآمن منها، بالإضافة إلى تخصيص خلية في ذات المقلب لمخلفات هذه القرية دون غيرها وفرشها بطبقة من الجير الحي وتفريغ المخلفات عليها ثم تغطيتها بطبقة اخرى من الجير، للتأكد من التخلص الآمن منها، مع مراعاة اختيار موقع الخلية على أن يكون عكس اتجاه الريح السائدة، ثم يتم عملية تعقيم وتطهير السيارة من جانب المسؤولين.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من ارتداء جميع العاملين والسائقين بالقرية لمهمات الوقاية السميكة، حفاظا على سلامتهم وعدم خلع كمامات الوقاية الشخصية أثناء العمل أو التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيا، وعدم النبش بالمخلفات مطلقاً في مواقع العمل، أو الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها خارج أماكن العمل.
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