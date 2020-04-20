شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات بالغردقة لمتابعة إغلاق الشواطئ ومراقبة أي تحركات جماعية للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، الاثنين، على تنفيذ قرار غلق الشواطئ العامة والخاصة بالفنادق والقرى السياحية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ووجه وجدي بالمرور على جميع الشواطئ والحدائق على مدار اليوم، ورفع درجة الاستعداد القصوى لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.
وأكد رئيس المدينة أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم بحي شمال وحي جنوب والتنسيق مع المتابعة الميدانية للوقوف على رقابة كل الشواطئ بالمدينة، والاستعداد لأي طارئ، ومراقبة أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.
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