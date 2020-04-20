شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون على قدر المسئولية.. شواطئ مصر بلا مواطنين في شم النسيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلت الشواطئ بالمحافظات الساحلية من المواطنين، في ظل الالتزام الكامل بالتواجد في المنازل وعدم الزحف للشواطئ تطبيقاً لقرار الحكومة لمنع الزحام ومجابهة فيروس كورونا، مع تواجد شرطي مكثف.

وحرص المواطنون على الاحتفال بشم النسيم في منازلهم دون النزول للشوارع أو التواجد بالقرب من الشواطئ، حرصاً على سلامتهم ولمنع الاختلاط.

وتضمنت حزمة قرارات الحكومة التى يسرى عليها قرار المد حتى 23 أبريل تعليق حركة الطيران وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

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وتقرر وقف النقل العام في البلاد يوم شم النسيم ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المتنزهات والحدائق والشواطىء لمنع الزحام.