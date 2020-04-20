شكرا لقرائتكم خبر عن زينة وفوانيس رمضان فى مستشفى إسنا للعزل لدعم مصابى كورونا نفسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط أجواء مبهجة ومميزة لدعم نفسيه المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى إسنا للعزل الصحى جنوب محافظة الأقصر، حرص فريق العزل الصحى بالمستشفى على رسم البهجة والسرور على وجوه المرضى استبشاراً بقدوم شهر رمضان المبارك، حيث تم البدء فى أعمال تزيين وتجميل أروقة المستشفى وساحتها الخارجية بالأجواء المبهجة لقدوم الشهر الكريم.

وفى هذا الصدد يقول وليد الضوى مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى، إنه تم توفير فوانيس رمضان بأحجام مختلفة وتركيب زينة رمضان داخل أروقة المسشتفى والطرقات المؤدية للغرف، وذلك للمساهمة فى دعم الصحة النفسية للمصابين بفيروس كورونا خلال مسيرة علاجهم داخل المستشفى، مع قدوم شهر رمضان الكريم، موضحاً أنه تقدمت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصى واستشارية مكافحة العدوى بالأمانة العامة، والدكتور محمد كشك قائد فريق العزل الصحى، بالشكر لفريق العمل بالحجر الصحى لدورهم الكبير فى خدمة المصابين من أبناء مصر ومختلف الجنسيات.

ويضيف مسئول العلاقات العامة بالمستشفى، لـ"الخليج 365"، أن المستشفى الذى بدأ عمله فى العزل فى مارس الماضى، حصل على أعلى نسب شفاء وذلك بفضل الله وأطباء مصر جيش مصر الأبيض، وأكد أن مستشفى العزل وفريقه الطبى يحظون بدعم مجتمعى كبير من جانب أهالي الأقصر، وهذا ما ينعكس بطريقة إيجابية للغاية على الفريق الطبي بالمستشفى، وبالتالى فإنه ينعكس أيضًا على المرضى، حيث تعدت أعداد المتعافين أكثر من 145 حالة من مختلف الجنسيات.

وكانت قد أعلنت المستشفى، اليوم الاثنين، عن خروج 3 حالات جديدة عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إن المستشفى حققت سلسلة من النجاحات المبهرة على مدار الأيام الماضية لتتصدر المشهد، وتصبح المستشفى رقم واحد فى مصر فى معدلات الشفاء بكل مستشفيات العزل والحجر الصحى لعلاج وخدمة مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولا يزال يسطر أعضاء ورجال الفرق الطبية ورجال التمريض والعمال والموظفون ورجال الأمن داخل مستشفى إسنا التى تحولت منذ أكثر من شهر ونصف للعزل والحجر الصحى نجاحات كبيرة.

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مستشفى إسنا للعزل الصحى تتتجمل بأجواء رمضانية لدعم المصابين نفسياً



تركيب زينة رمضان فى مستشفى إسنا للحجر الصحى



تزيين مستشفى إسنا إبتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك



فانوس رمضان داخل مستشفى إسنا للعزل الصحى