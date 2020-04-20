شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية للصحة: بروتوكول العلاج المستخدم بمصر لكورونا الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنه من الضروري التزام المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن القرارات التي أعلنتها الدولة لمنع التجمعات تستهدف حماية المواطن، والحفاظ على صحته.

وتابع الدكتور محمد تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" للإعلامية أسماء مصطفى، أن منحنى عدد الإصابات بكورونا في مصر مازال في حدود المتوقع، منوها بأن العلاقة طردية بين حالات الإصابة والوفيات فكلما زادت حالات الإصابة، كلما زادت حالات الوفاة المحتملة.

Advertisements

وشدد الدكتور محمد عوج تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، على ضرورة التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن القرارات التي أعلنتها الدولة لمنع التجمعات تستهدف حماية المواطن، والحفاظ على صحته.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن بروتوكول العلاج المستخدم في مصر لعلاج فيروس كورونا من أفضل البروتوكولات المستخدمة للعلاج، معقبا: "نبحث عن كل ما يجد في ملف علاج الكورونا"، منوها بأنه لا يتم استخدام بروتوكول علاج واحد مع كل الحالات المصابة.

وأاشار إلى أن دواء "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا، ضد الفيروسات ومستخدم في اليابان منذ 2014، وبدأت التجارب السريرية عليه بمصر، متمنيا أن يثبت الدواء نتائج طيبة.