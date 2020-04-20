شكرا لقرائتكم خبر عن 75% من قراء الخليج 365 يؤيدون تخفيف العبء الضريبي على أصحاب المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 75 % من قراء الخليج 365 المشاركون في استطلاع بشأن المقترحات البرلمانية بتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، التزامن مع أزمة فيروس كورونا.

وأجرى اليوم لسابع استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن رأيهم في المقترحات البرلمانية التي نادي بتخفيف العبء الضريبي على أصحاب المصانع، بسبب فيروس كورونا، وجاءت النتيجة بتأييد المقترحات بنسبة كبيرة.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عقدت اجتماعا صباح أمس الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008. ونستعرض فيما يلى أهم أهداف مشروع القانون وما ورد به من أحكام.

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كما ناقشت اللجنة باقي تفاصيل المشروع الذي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.



