أخبار مصر

75% من قراء الخليج 365 يؤيدون تخفيف العبء الضريبي على أصحاب المصانع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 75% من قراء الخليج 365 يؤيدون تخفيف العبء الضريبي على أصحاب المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 75 % من قراء الخليج 365 المشاركون في استطلاع بشأن المقترحات البرلمانية بتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، التزامن مع أزمة فيروس .

وأجرى اليوم لسابع استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن رأيهم في المقترحات البرلمانية التي نادي بتخفيف العبء الضريبي على أصحاب المصانع، بسبب فيروس كورونا، وجاءت النتيجة بتأييد المقترحات بنسبة كبيرة.

 

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عقدت اجتماعا صباح أمس الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008. ونستعرض فيما يلى أهم أهداف مشروع القانون وما ورد به من أحكام.

Advertisements

 

كما ناقشت اللجنة باقي تفاصيل المشروع الذي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

 


 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 75% من قراء الخليج 365 يؤيدون تخفيف العبء الضريبي على أصحاب المصانع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا