شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح هامة من القومى للبحوث لتجنب أضرار الأسماك المملحة فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، 10 نصائح هامة وذلك بهدف تلافى الأضرار الناتجة عن تناول الأسماك المملحة فى شم النسيم، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 أبرز هذه النصايح:

1- يتم شراء الأسماك المملحة من أماكن موثوق بها تخضع للرقابة الصحية.

2- تجهز الأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين بتنظيفها وإزالة القشور والتخلص من الرأس.

3- نقع الأسماك التى تم تنظيفها فى عصير ليمون وخل (لجعل الوسط حامضى غير مناسب لنمو البكتيريا) لمدة قد تصل إلى 12ساعة.

4- تناول الخضروات مثل البصل الأخضر الذى يحتوى على العناصر التى تدخل فى تكوين مادة تشبه الأنسولين وتطهير المعدة كما يحتوى على المواد المضادة للأكسدة التى تحمى الجسم من الشقوق الحرة .

5- تناول الخس الذى يحتوى على فيتامين هاء والألياف الغذائية والخيار والجزر بعد غسيلها وتنظيفها وتجهيزها.

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6- تناول الملانا وهى الحمص الأخضر التى تحتوى على البروتىن النباتى والعناصر المعدنية مثل البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم كما يحتوى على المواد المضادة للأكسدة.

8- تعمل الخضروات على مساعدة الجسم فى التخلص من الملح الزائد .

8- تناول الأغذية الغنية بعنص البوتاسيوم مثل الكنتالوب والموز والبرتقال والتى تعمل على معادلة الصوديوم فى الأسماك المملحة وتحد من تأثيره.

9- شرب الماء بكثرة وتناول الأغذية ذات المحتوى المائى العالى مثل البطيخ والخس والشمام.

10 - تحديد الكمية المتناولة من الأسماك المملحة بحيث لاتزيد عن 150 جراما.