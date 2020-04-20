شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مواعيد آخر امتحانين لأولى ثانوى من 10 صباحا حتى 1 ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوي تعقد يومى 21 و22 أبريل الجارى من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لكل الطلاب فى جميع المحافظات، حيث يؤدى الطلاب اخر امتحانين لهم فى جدول الاختبارات التجريبية فى مادتى التاريخ والكيمياء.

وكانت امتحانات اولى ثانوى التجريبية انطلقت يوم 5 إبريل الجارى، وقررت وزارة التربية والتعليم، توزيع الطلاب حسب المحافظات على اليوم وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، الاختبارات التجريبية، حيث نجحت الوزارة فى دخول قرابة 577 ألف طالب وطالبة على منصة الامتحان الالكترونى، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

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الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.