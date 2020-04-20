شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنفى شائعة فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت وزارة القوي العاملة نفيها عن ما أثير عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من المغرضين وأهل الشر على خلاف الحقيقة، من أن وزارة المالية أطلقت رابط للتسجيل لمرحلة ثانية لفئة العمالة غير المنتظمة.

وقد قام المكتب الإعلامى بوزارة القوى العاملة بالتواصل مع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء الذى قام بدورة بالتواصل مع وزارة المالية التى نفت تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق.

وأهابت وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشيرة إلي أن هدف المغرضين وأهل الشر إفساد المشهد الحضارى الذى تم فيه صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه تصرف علي مدي 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه، وهو نتاج الجهود التي قامت بها الحكومة ممثلة فى الوزارات والجهات المعنية، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية تجنبا لحدوث ما يعكر صفو هذا العمل.

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ولفتت الوزارة إلى أنه مراعاة للظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة خلال الأيام التي حددت من 13 إلي 16 أبريل الجاري ، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 و29 و30 أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وأكدت الوزارة للمواطنين أن أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة سوف يتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفى كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.