شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الدراما بـ"الأعلى للإعلام": غرامات مالية على المخالفين فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تعقد أول اجتماع لها الثلاثاء القادم للاستعداد لمتابعة الأعمال الدرامية التى تعرض خلال شهر رمضان الكريم ، معلنا عن تشكيل فرق لرصد المخالفات فى الأعمال التى تعرض خلال الشهر الكريم.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أنه سيتم وضع معايير خلال الاجتماع للاعتماد عليها خلال الرصد وذلك طبقا للمعايير العامة للمجلس، موضحا أن العقوبات على المخالفين تبدأ بالتحذير و فرض غرامات مالية ، وإيقاف العمل حال وجود مخالفة فاجة .

وأشار مجدى لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الى أنه كان هناك تجاوب كبير من قبل القائمين على الأعمال الدرامية التى عرضت خلال شهر رمضان الماضى و قاموا بإزالة الألفاظ المشينة و المشاهد الفاجة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قد وضع عددا من المعايير للأعمال الدرامية والإعلانات التى يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها على محطات الإذاعة.

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و يرصد ”الخليج 365” أبرز المعايير وهى كالآتى:

- الالتزام بالكود الأخلاقي.. والمعايير المهنية والآداب العامة

-احترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.

- التزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات.

-- عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع.

-- البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتسيء للواقع المصري والمصريين خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله.

-- عدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوارولا تخدمه بأي شكل من الأشكال.

-- الرجوع إلى أهل الخبرة والإختصاص في كل مجال في حالة تضمين المسلسل أفكاراً ونصوصاً دينية أو علمية أو تاريخية حتىلا تصبح الدراما مصدراً لتكريس أخطاء معرفية.