شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تدشن مبادرة معاك لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دشن قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مبادرة جديدة بعنوان "معاك لسوق العمل.. من البيت" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية ، وإشراف الدكتورة سلوى محمود رئيس القسم والدكتورة عطيات الجابري الاستاذ بالقسم.

ويقوم قسم الإعلان خلال هذه المبادرة بعمل سلسلة من الندوات لطلاب الفرقة الرابعة بهدف تأهيلهم لسوق العمل وربطهم بمجريات التصميم و الصناعة في تخصصات تصميم الإعلان المختلفة ، بجانب تفعيل العلاقة ما بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة مصنفة من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول ماهية وآليات التعامل الواقعي في السوق بمجالات التخصص ورسم الأمل وسبل النجاح لتحقيق الطموح والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم حال تخرجهم بصقل علمهم وربطه بالمهارة والموهبة والابداع والعمل الدؤب.

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وتعقد الندوات أون لاين نخبة متميزة من المتخصصين في المجال لعرض الرؤى ونقل الخبرات ، ويحاضر في أولى ندوات المبادرة خبارء في مجال التسويق بعدد من الشركات الكبرى.

وكان طلاب الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان قدموا مشروعات فنية لمادة التصوير فى قسم التصوير شعبة جدارى، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية، وإشراف الدكتور عمرو نبيل.

وتعد هذه الأعمال الفنية هي نتاج مشروعات أعمال السنة في عملية التعليم الإلكتروني عن بعد، وقام خلالها الطلاب بعمل صورة شخصية self-portrait لكل طالب مع مراعاة الابتكار والتأكيد على إظهار الحالة النفسية باستخدام الزجاج الملون، بهدف إظهار مهارات الطالب وقدرته على التعبير باستخدام الألوان عن الموضوعات المختلفة وتطويع الخامات الصلبة لإظهار التعبيرات المختلفة للوجه الإنساني وذلك من خلال التقنيات الحديثة في مجال التصوير الجداري.

كما يهدف مقرر التصوير إلى رفع خبرات ومهارات الطالب التي حصل عليها على مدار 4 سنوات دراسية سابقه في تكوين رؤيه ابداعية خاصة به للتعبير عن ميوله الفنية وقدرته على التوفيق بين الخطوط والألوان وبين التقنيه التي سينفذ بها جدارياته المرتبطه بالمجتمع والبيئة المحيطة.