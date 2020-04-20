شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان يقدمون مشروعات فنية لمادة التصوير ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم طلاب الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان مشروعات فنية لمادة التصوير فى قسم التصوير شعبة جدارى، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية، وإشراف الدكتور عمرو نبيل.

وتعد هذه الأعمال الفنية هي نتاج مشروعات أعمال السنة في عملية التعليم الإلكتروني عن بعد، وقام خلالها الطلاب بعمل صورة شخصية self-portrait لكل طالب مع مراعاة الابتكار والتأكيد على إظهار الحالة النفسية باستخدام الزجاج الملون، بهدف إظهار مهارات الطالب وقدرته على التعبير باستخدام الألوان عن الموضوعات المختلفة وتطويع الخامات الصلبة لإظهار التعبيرات المختلفة للوجه الإنساني وذلك من خلال التقنيات الحديثة في مجال التصوير الجداري.

كما يهدف مقرر التصوير إلى رفع خبرات ومهارات الطالب التي حصل عليها على مدار 4 سنوات دراسية سابقه في تكوين رؤيه ابداعية خاصة به للتعبير عن ميوله الفنية وقدرته على التوفيق بين الخطوط والألوان وبين التقنيه التي سينفذ بها جدارياته المرتبطه بالمجتمع والبيئة المحيطة.

وكان طلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان من خلال خطة الجامعة التى اتخذتها للتعليم عن بعد تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية، حيث أبدع طلاب الفرقة الرابعة فى تصميمات حلى معدنية من الفنون المصرية، ضمن مقرر جماليات صياغة الأسطح المعدنية، بشكل أكثر من رائع أظهر قدرات ومهارات الطلاب الذي نتج عن مرونة التفكير الابتكاري والابداعي لهم.

واستخدم الطلاب خامات فى التصاميم " الأوراق والأقلام الملونة والأدوات الهندسية، ولم يكن هناك قيود في الابداع فظهر مهارات الطلاب في استخدام برامج الكمبيوتر وكذلك تطبيقات الموبايل لإخراج وتلوين التصميمات، هذا وقد تم بث المحاضرات للتعريف بمراحل التصميم بشكل احترافى ومتابعة أحدث أساليب التصميم عن طريق طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تحت إشراف د. كرم مسعد والفريق المعاون له.

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