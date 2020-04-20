شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف .. اعرف توقعات الطقس أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام معدودة باتت فصلنا عن شهر رمضان المعظم، والذى يبدأ فلكياً الجمعة المقبل 24 أبريل الجارى، ويتوقع أن يصادف أول أيامه حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وتتوقع هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة، مع ارتفاع كبير فى درجات الحرارة تصل خلال العظمى بالقاهرة 36 درجة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه، فى نقاط مبسطة، توقعات حالة الطقس الجمعة المقبل، أول أيام شهر رمضان المعظم فلكياً، كما يلى:

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على أنحاء متفرقة أول أيام رمضان



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