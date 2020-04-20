شروط وخطوات.. تفاصيل طرح 36 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي في 10 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي، بعد موافق مجلس الوزراء على طرح إعلان للمواطنين محدودي الدخل لبيع الوحدات السكنية المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والزائدة والشاغرة وغير المباعة.

الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي تم تخصيصه في مدن ومحافظات الصعيد، حيث تتواجد في 10 محافظات هي: (الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح) بواقع ما يقرب من 36 ألف شقة سكنية جاهزة وكاملة التشطيبات.

وللتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي، يتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المتواجد بها الوحدات المطروحة للحجز، بعد أن تعلن وزارة الإسكان عن موعد طرحها بالمكاتب، ثنم تم تقديم استمارة الحجز الموجودة ف كراسة الشروط مع الاوراق المطلوة على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي.

ولمعرفة سعر الوحدة ونظام السداد من هنا:

وتتمثل شروط الحجز في الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي في أن يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه، والحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه، كما يصل الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

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ولابد من أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة، ولا يكون المتقدم أو أي فرض من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقةً أو أرضًا، كما يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- مفردات مرتب من جهة العمل مختومة وموضح بها صافي الدخل.

- بالنسبة للأعمال الحرة فلا بد من إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي.

- وصل مرافق كهرباء أو غاز أو ماء.

- إذا كان متزوج يتم تقديم صورة الرقم القومي للزوجة تكون سارية، وقسيمة الزواج

- شهادات ميلاد الأطفال.

وتواجد مشروع الإسكان الاجتماعي في 21 مدينة جديدة وبعض المحافظات، حيث يتم تنفيذ 650 ألف وحدة، تم الانتهاء من 415 منها، وتخصيص 315 ألف شقة.

وطرحت وزارة الإسكان الإعلان الـ11 من الإسكان الاجتماعي العام الماضي بواقع 20 ألف وحدة بمساحات موحدة 90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، والإعلان الـ12 نهاية 2019، بواقع 20 ألف شقة أيضًا بسعر 197 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية.

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