شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس «شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، في شم النسيم، طقسًا معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيفًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد.

والطقس ليلًا شديد البرودة على معظم الأنحاء، لطيفًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، باردًا على شمال وجنوب الصعيد. كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، نشطة على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون: القاهرة «16– 29»، الإسكندرية «15– 24»، قنا «18- 32»، الأقصر «17 – 33»، أسوان «19 – 34».