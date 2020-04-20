الكهرباء: فرق طوارئ بجميع الشركات لحل أى أعطال خلال شم النسيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك فرق طوارئ بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية للتدخل السريع فى حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة خلال اليوم الاثنين رغم وجود عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرق الطوارئ الفنية تعمل على مدار الساعة وفى أوقات الحظر التى حددها مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن على رقم 121.
وأشار حمزة إلى أن شركات توزيع الكهرباء ترفع حالة الطوارئ القصوى خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية لمواجهة أى أعطال فنية طارئة، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء تحرص دائما على ضمان استقرار وصول التيار للمواطنين بأعلى جودة وأفضل خدمة.
وقال حمزة إن هناك فرقة طوارئ مركزية بالشركة القابضة لكهرباء مصر تتابع الوضع التدخل السريع فى حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهت من تركيب حوالى 200 ألف عداد ذكى فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ الإسكندرية ـ القناة ـ جنوب الدلتا ـ مصري الوسطى)، فى إطار المشروع التجريبي الذى أطلقته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد نطاق 6 شركات توزيع.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الإنتهاء من مركز البيانات الرئيسي بمدينة نصر والانتهاء من 5 مراكز بيانات نطاق شركات التوزيع وجار الانتهاء من مركز بيانات شركة القناة ومبنى المركز التبادلي DR، وتم الربط بين مراكز البيانات والعدادات الذكية التى تم تركيبها، موضحاً أن هذا المشروع التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة.
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