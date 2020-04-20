شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف جميع القطارات اليوم باستثناء الخاصة بنقل السلع التموينية والاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد إيقاف حركة القطارات على جميع خطوط السكة الحديد اليوم الاثنين باستثناء قطارات نقل السلع التموينية والاستراتيجية، حيث لن يتم تشغيل أى قطارات ركاب طوال اليوم وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، وذلك تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاء أعلن مجموعة من الإجراءات التى يتم تطبيقها اليوم الاثنين بمناسبة عيد شم النسيم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها الإيقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي العاملة على مدار اليوم.

وشملت قرارات رئيس مجلس الوزراء حظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة، وكذلك تحرك المراكب النيلية، مع حظر تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، واستمرار إغلاق جميع الحدائق والشواطئ والمتنزهات.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء المنفذة اليوم إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية يما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمولات التجارية أمام الجمهور على مدار اليوم على أن يُعاقب كل من يخالف هذه الإجراءات والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.