شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تقسيط الضرائب ورفع الحجز عن الممولين.. مع أحمد يعقوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج "الاقتصاد ببساطة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى، أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، تفاصيل أهم القرارات الاقتصادية الصادرة، وأبرزها تفاصيل تقسيط الضرائب ورفع الحجز عن الممولين وموعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان، والتسهيلات التى تقدمها وزارة المالية والبنوك فى هذا الشأن.

وتطرق برنامج "الاقتصاد ببساطة"، إلى مساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بتقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتی 30 يونيو 2020 دون فرض أى غرامات أو مقابل تأخير.

وتضم القطاعات الاقتصادية الشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهى، وقطاع الفنادق "المنشآت السياحية والفندقية"، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضى المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.

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وسيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لكل الشركات العاملة بالقطاعات المتأثرة بفيروس كورونا بحيث تسدد 20% من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالى، و30% خلال مايو المقبل، و50% قبل نهاية يونيو 2020 دون تحمل أى فوائد تأخير أو غرامات.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.