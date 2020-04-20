شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشكو للتنمية المحلية من عدم الالتزام بغلق الشواطئ والمتنزهات بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الملايين فى مصر اليوم الاثنين بشم النسيم، غير أن الاحتفال هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية بسبب الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منه، حيث اتخذ الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا.

اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد استعداد المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الاحتفال بيوم شم النسيم، بالإضافة إلى التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل توبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى.

وتتلقى وزارة التنمية المحلية من خلال الآتى:

1- تتلقى الوزارة الشكاوى على أرقام غرفة العمليات المركزية وهى :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.

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2- يمكن إرسال شكوى إلى مبادرة صوتك مسموع التابعة للوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

3- كما يمكن إرسال شكوى عبر الخط الساخن لمبادرة الوزارة 15330.



4 - خصصت الوزارة وسيلة أخرى لتلقى الشكاوى عبر واتس آب على الرقم 01150606783.