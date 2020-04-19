شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 800 منزل بقرية كفر جعفر فى الغربية بعد ظهور 12 إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، فرض عزل صحي على 800 منزل بقرية كفر جعفر مركز بسيون، بإجمالى 13 ألف مواطن، بعد ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية.

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كما أعلنت مديرة الصحة إجراء فحص شامل لسكان هذه المنازل وسحب عينات منهم لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، وإجراء تطهير شامل للقرية ومنازل المخالطين ومنازل الحالات المصابة والمصالح الحكومية بالقرية باستخدام الكلور والمطهرات.

كانت مديرية الصحة قد اعلنت أمس السبت إصابة 7حالات جدد بقرية جعفر مركز بسيون بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالقرية لـ12حالة.