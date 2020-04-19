شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: قاعدة بيانات 100 مليون صحة ساعدت فى مواجهة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة منى قدرى مستشارة وزيرة الصحة للتحول الرقمى أن قواعد البيانات التى تم إنشاؤها لمباردة "100 مليون صحة" ساعدت كثيرا فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأشارت إلى دور الدولة فى إصدار الأبليكشن الذى يحتوى على كل المعلومات والأسئلة الشائعة حول فيروس كورونا، وكيفية التعامل معه، مع صدورالدولة يوميًا لتقارير إحصائية حول عدد حالات الإصابة وعدد الممتثلين للشفاء، وكذلك المقارنة بين مصر وبين دول العالم لمقارنة الوضع الحالى وبروتوكولات العلاج.
كما وجهت الشكر لـوزيرة الصحة وإلى الطاقم الطبى "جيشنا الأبيض" بشكل كامل من أطباء وممرضين على جهودتهم وتفانيهم فى مواجهة هذه الأزمة، وتضحياتهم العظميمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولوزارة الصحة على تدريب 10 آلاف طبيب لإعلان حالة الاستعداد القصوى وأن يكون الأطباء فى مختلف التخصصات على وعى كافٍ بكيفية التعامل مع هذا الفيروس خلاف الأمراض الصدرية.
وأشادت بإجراءات مصر الاستباقية فى المجال الطبى وفى تعاملها مع الأزمة والتى اتضحت من خلال التجهيز السريع لمستشفيات الحجر الصحى وطاقم الأطباء، وكذلك توفير توفير المستلزمات الطبية لحماية الأطباء.
وأكدت على سير مصر بخطى ثابتة لتطوير منظومة التعليم وعقلية الطالب وتطبيق التحول الرقمى فى الجامعات، وعلى اتباعهم لتعليمات الوزير فى استكمال الدراسة عن بعد "أون لاين" فى الأكاديمية البحرية، مؤكدة نجاح التعليم الإلكترونى لديها بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: قاعدة بيانات 100 مليون صحة ساعدت فى مواجهة انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.