شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: قاعدة بيانات 100 مليون صحة ساعدت فى مواجهة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة منى قدرى مستشارة وزيرة الصحة للتحول الرقمى أن قواعد البيانات التى تم إنشاؤها لمباردة "100 مليون صحة" ساعدت كثيرا فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى دور الدولة فى إصدار الأبليكشن الذى يحتوى على كل المعلومات والأسئلة الشائعة حول فيروس كورونا، وكيفية التعامل معه، مع صدورالدولة يوميًا لتقارير إحصائية حول عدد حالات الإصابة وعدد الممتثلين للشفاء، وكذلك المقارنة بين مصر وبين دول العالم لمقارنة الوضع الحالى وبروتوكولات العلاج.

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كما وجهت الشكر لـوزيرة الصحة وإلى الطاقم الطبى "جيشنا الأبيض" بشكل كامل من أطباء وممرضين على جهودتهم وتفانيهم فى مواجهة هذه الأزمة، وتضحياتهم العظميمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولوزارة الصحة على تدريب 10 آلاف طبيب لإعلان حالة الاستعداد القصوى وأن يكون الأطباء فى مختلف التخصصات على وعى كافٍ بكيفية التعامل مع هذا الفيروس خلاف الأمراض الصدرية.

وأشادت بإجراءات مصر الاستباقية فى المجال الطبى وفى تعاملها مع الأزمة والتى اتضحت من خلال التجهيز السريع لمستشفيات الحجر الصحى وطاقم الأطباء، وكذلك توفير توفير المستلزمات الطبية لحماية الأطباء.

وأكدت على سير مصر بخطى ثابتة لتطوير منظومة التعليم وعقلية الطالب وتطبيق التحول الرقمى فى الجامعات، وعلى اتباعهم لتعليمات الوزير فى استكمال الدراسة عن بعد "أون لاين" فى الأكاديمية البحرية، مؤكدة نجاح التعليم الإلكترونى لديها بشكل كبير.