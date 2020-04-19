شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن جاهزية المستشفى التخصصى للعزل الصحى لمنسوبى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية قرار رئيس الجامعة بأن تكون مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر مقرًا للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي كورونا.

وأضاف البيان أن القرار نص على مراعاة ما ورد في القرار السابق لرئيس الجامعة والذي ينص على أن يتم تخصيص الجناح الفندقي بالمستشفى باستقبال الطاقم الطبي بجامعة الأزهر، لإجراء العزل الصحي المقرر لهم، وذلك بعد مشاركتهم في الفرق العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات المقررة للحجر بوزارة الصحة، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

ومن جانبه أكد صديق أنه تم توفير كل سبل الرعاية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وأغلب دول العالم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة، مشيرًا إلى انتهاء كل التجهيزات اللازمة لمستشفى الأزهر التخصصي وفقًا لدورها الجديد في استقبال مصابى الكورونا وتوفير معدات وأدوات طبية إضافية تلائم الغرض الجديد من عمل المستشفى، بالإضافة إلى أعمال تدريب الأطقم الطبية من مختلف الأقسام والمقرر لهم العمل بمستشفى العزل.

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يذكر أن إدارة جامعة الأزهر، قالت إنه حرصًا على مصلحة أبنائها الطلبة، ومسايرة للسياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية ومؤسساتها، من الحرص على سلامة مواطنيها والمقيمين عليها، فإن الجامعة تعتمد في هذا السياق ما اتخذه المجلس الأعلى للجامعات من قرارات، تتعلق بإجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019/2020، وجاري وضع الضوابط والآليات والإعلان عنها لاحقا، بما يناسب جامعة الأزهر.

وكان قد حسم المجلس الأعلى للجامعات في جلسته اليوم السبت، مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2019/2020، في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ المجلس جلسته باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء، أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين، و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم 852 لسنة 2020.