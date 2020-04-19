شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب مخالفات كورونا عند المصريين.. أخفي إصابته بالفيروس خوفا من الحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت كاميرا ”الخليج 365” حوارا مع بعض المواطنين لمعرفة ما هي أكثر مخالفة رأتها أعينهم في تلك الأيام التي نعيشها في ظل تفشى فيروس كورونا حول العالم، حيث قال أحد المواطنين إنه رأي شخص يدعي إصابته بالزائدة عند دخوله إلى أحد المستشفيات وهو مريض بفيروس "كورونا" وعلى علم بذلك ولكنه أخفي ذلك خوفا من الذهاب إلى الحجر الصحي.

وأضاف آخر أنه ما زال يري أصدقاء يقومون بالسلام علي بعضهم بالأيدي والأحضان والقبلات بحجه أنهم أصدقاء وأن صديقه لا يمكن أن يقوم بنقل المرض له، وأشار آخر إلي المقاهي التي تقوم بإغلاق أبوابها وقت الحظر ولكنها تعج بداخلها بالمواطنين، وأردف آخر أن أحد أصدقائه يقوم بشراء الشيشة في البيت ويجمع أصدقائه.

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