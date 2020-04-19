شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تلزم العاملين بتشغيل القطارات العاملة فى نقل السلع التموينية والإستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة السكة الحديد منشورًا موجهًا لكل العاملين بطوائف التشغيل بالسكة الحديد تزامنًا مع إيقاف حركة القطارات طوال غدًا الإثنين بمناسبة يوم شم النسيم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت هيئة السكة الحديد على كل العاملين فى تشغيل القطارات استمرار عملهم غدًا وفقًا للمواعيد المقررة للحضور والانصراف مع استمرار تشغيل القطارات العاملة فى نقل السلع التموينية والإستراتيجية.

وجهت هيئة السكة الحديد منشورها إلى سائقى القطارات والكمسارية ونظّار المحطات ومراقبى الحركة والأبراج وفنى الصيانة بكل أنواعها، بحيث تستمر أعمال الصيانة فى الورش بشكل طبيعى دون أن تتأثر بقرار إيقاف حركة القطارات.

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كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاء أعلن مجموعة من الإجراءات التى يتم تطبيقها الإثنين بمناسبة عيد شم النسيم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها الإيقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي العاملة على مدار اليوم.

وشملت قرارات رئيس مجلس الوزراء حظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة، وكذلك تحرك المراكب النيلية، مع حظر تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، واستمرار إغلاق جميع الحدائق والشواطئ والمتنزهات.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء المنفذة اليوم إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية يما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمولات التجارية أمام الجمهور على مدار اليوم على أن يُعاقب كل من يخالف هذه الإجراءات والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.