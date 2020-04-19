شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كندا يشارك الجالية القبطية قداس عيد القيامة بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا الجالية القبطية قداس عيد القيامة المجيد عبر الفيديو كونفرانس، حيث تقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى شرق وغرب كندا قداس عيد القيامة هذا العام دون تجمعات فعلية بالكنائس فى سابقة هى الأولى من نوعها نتيجة انتشار جائحة كورورنا .

ووجه السفير كلمة بهذه المناسبة أذاعتها الكنائس القبطية فى مختلف ربوع كندا خلال القداس، استهلها بقراءة نص برقية التهنئة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج بهذه المناسبة.



القداس القداس

وفى كلمته وجه أبو زيد التهنئة للجالية المصرية من الأقباط ولجميع آباء وكهنة الكنائس القبطية الأرثوذكسية المصرية فى كندا، مؤكدًا حرصه الدائم على المشاركة الفعلية في احتفالات عيد القيامة وعيد الميلاد من كل عام، الا ان الظروف الحالية المرتبطة بجائحة كورونا حالت دون انعقاد القداس بالنمط المعتاد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ ويحمى أبناء مصر في الداخل والخارج.



سفير مصر بكندا سفير مصر بكندا

كما أكد السفير أبو زيد أن السفارة المصرية فى اوتاوا منذ بداية الأزمة حرصت على التواصل مع كل التجمعات المصرية فى المقاطعات الكندية المختلفة للاطمئنان علي أوضاع الجالية وتلبية احتياجات المواطنين، وتمكنت من إعادة أعداد كبيرة من المواطنين العالقين فى كندا إلى أرض الوطن، مشددا على أن السفارة وطاقهما مستمرين فى التواجد على مدار الساعة لتلبية احتياجات أبناء الجالية خلال تلك الظروف الاستثنائى.