شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نادى القضاة: استمرار غلق فروع النادى وغرفة العمليات لم تتلق شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار رضا السيد المتحدث باسم نادى القضاة ، إن غرفة عمليات النادى التى شكلت لمتابعة القضاة للإطمئنان عليهم بشأن فيروس كورونا ، لم تتلق أى شكاوى منذ تشكيلها.

واضاف السيد فى تصريح ل الخليج 365 ، إن غرفة العمليات لم تتلق حتى الآن أى شكاوى او بلاغات من رجال القضاء أو النيابة العامة ، وهذا بفضل الله ، مؤكدا إن وجود الغرفة و متابعتها للقضاة هو أمر هام خاصة وإن القضاة ورجال النيابة يذهبون لعملهم بالمحاكم أو النيابات.

واشار إلى استمرار غلق نادى القضاة وفروعه سواء النادى النهرى بالعجوزة أو نادى القناطر أو نادى الإسكندرية وغيرها من الفروع.

واوضح متحدث نادى القضاة النادى الرئيسي بشامبليون يتواجد له يوميا اثنين من الموظفين فقط للطوارئ ، مضيفا إن النادى يقوم بتوفير كافة المطهرات لأعضائه من منتجات القوات المسلحة بناءا عل اتفاق لأن يكون هناك منفذ لبيع هذه المنتجات.

وأصدر النادى مطلع الشهر الجارى بيانا نفى فيه ما تم تداوله من بعض المواقع حول وجود إصابة لوكيل نيابة بفيروس كورونا.

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وقال فى بيان أصدره وقتها ، ان ما يتم تداوله كذبا في بعض المواقع الإخبارية بوجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام هى شائعات مضللة غير صحيحة ، مطالبا كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وشكل مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار محمد عبد المحسن غرفة عمليات بمقر النادى الرئيسى بشارع شامبليون لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة ، وذلك منذ ٢١ مارس الماضى لمتابعة تطورات أزمة فيروس كورونا.

وتكون مهمة الغرفة تلقى كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة، وتم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى القضاة عليها.

يذكر إن نادى القضاة اتخذ عدد من الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا منها ، إغلاق ذ عدد من فروع أندية القضاة ، كما قرر النادى إلغاء كافة الفاعليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم وكافة الندوات، كما قرر مجلس الإدارة غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة.

كما قام النادى بأعمال التعقيم لاستراحات القضاة ، وتم أيضا وقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا".