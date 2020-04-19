شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور: غلق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أنه سيتم غلق جميع جميع الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء ومنع التجمعات خاصة غدا بعيد شم النسيم، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشدد رئيس الجهاز على تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم بالمدينة من مجمعات خدمية ومتنزهات، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم الدفع بعربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير فى أرجاء المدينة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام صباح اليوم بجولة مفاجئة بمدينة بدر، للاطمئنان على سير العمل، وكذا تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العمال، ورافقه خلال الجولة اللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمشرف على مكتب الوزير.

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وحرص الوزير على دخول عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، حيث أشاد بوجود نسبة كبيرة من العمال بالمصانع، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العمال، حيث يرتدون جميعا الكمامات، ويوجد مسافات آمنة بينهم، كما يوجد جهاز لقياس الحرارة بصورة دورية للعمال.

وتوجه الجزار بالشكر لجميع العاملين بالمصانع، ومواقع العمل المختلفة التى زارها، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن المطلوب فى هذه المرحلة الدقيقة، بين ضرورة حماية العاملين فى مواقع العمل، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وفى الوقت نفسه، ضرورة انتظام العمل فى المواقع المختلفة، خاصة أن هذه المشروعات توفر أيضا فرصا للعمل، ومصدر رزق للكثيرين، بجانب كونها توفر المنتجات المختلفة التى نحتاجها.

وحرص وزير الإسكان على تفقد مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وأعمال المرافق التى تتم فى عدد من الأحياء، مؤكدا أن المدينة تشهد طفرة غير مسبوقة فى عدد الوحدات السكنية التى تنفذ بها، وكذا الخدمات المختلفة، ووجودها بجوار العاصمة الإدارية الجديدة زاد من طلبات السكن والاقامة والاستثمار بها.