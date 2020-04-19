شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر: غمر الحدائق بالمياه لمنع استغلالها فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، توجيهات بغمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة التجمعات غدًا الاثنين فى أعياد شم النسيم ومنع استغلال المواطنين لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء وإدارة الأمن والزراعة والنظافة والأجهزة التنفيذية بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة بنطاق الأحياء.

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وأكد تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التى جرى اتخاذها حفاظًا على صحة المواطنين.

من ناحية أخرى أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، استمرار تنفيذ المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، ولا سيما مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ومشروعات الطرق والمرافق وغير ذلك، لتحقيق أحد أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052 وهو مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%، مضيفاً أن أجهزة المدن الجديدة تكثف جهودها للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بتلك المدن فى التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية.

وقال الدكتور عاصم الجزار إنه أصدر تكليفاتٍ لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة، بضرورة المتابعة الدورية لما يجرى تنفيذه من مشروعات مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات المختلفة، واستكمالاً لأهداف التنمية المستدامة.