شكرا لقرائتكم خبر عن "لمحات من متاحف الدنمارك" محاضرة تنظمها الآثار أون لاين عبر فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بوزارة السياحة والآثار، يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل، محاضرة من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك تحت عنوان "لمحات من متاحف الدنمارك".

وقالت راندا روفائيل مدير عام الإدارة إن المحاضرة تأتى فى إطار التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج ومشاركة الأفكار ووجهات النظر من خلال استعراض لبعض القطع الأثرية الموجودة فى المتاحف العالمية المختلفة، وسوف تلقى تلك المحاضرة وسام محمد باحث دكتوراه بجامعة أوغوس بالدنمارك؛ تقدم من خلالها عرضاً لمجموعة من المتاحف بمدينتي كوبنهاجن وأوغوس.

ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك في تمام الساعة 9 مساءً من خلال الرابط : https://www.facebook.com/events/528206581455691/.

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وفى نفس السياق ينظم المتحف المصري بالتحرير يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل، محاضرة من خلال البث المسجل إلكترونيا على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "تجهيز القطع الأثرية للعرض بالمتاحف".

وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف إن المحاضرة تهدف إلى عرض المراحل المختلفة لإعداد وتجهيز القطع الأثرية للعرض داخل وحدات العرض ( الفتارين) أو للعرض الحر خارج الفتارين بعد الانتهاء من أعمال الترميم الخاصة بها، مع الأخذ في الاعتبار تنوع المواد المصنوع منها الآثار وكذلك تنوع الأحجام وكيفية الحفاظ عليها في وضع آمن اثناء العرض.

كما اشارت إلى أن المحاضرة يلقيها احمد عرابي كبير أخصائي الترميم بالمتحف، وسوف يتم عرض تلك المراحل بإتباع الأساليب العلمية والأثرية والفنية المرتبطة بالعرض المتحفي مع مراعاة إستخدام المواد المناسبة والخامات في العرض.

ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك في تمام الساعة 6 مساءً من خلال الرابط : https://www.facebook.com/EgyptianMuseumCairo/.