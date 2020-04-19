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وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مخطط التطوير الشامل لنادى السكة الحديد الرياضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اليوم بجولة تفقدية في نادي السكة الحديد الرياضي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير النادي، حيث تفقد الوزير الأعمال الإنشائية بالمبنى الاجتماعي وكذلك أعمال تطوير سور النادي، والذى يدخل ضمن المخطط الاستثمارى الخاص بتطوير النادى.

 

وأكد وزير النقل أنه ستتم إقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد، كما اطلع وزير النقل على الخطة الشاملة للتطوير والتي تشمل تطوير الملاعب والاستاد والصالات المختلفة، وكذلك مخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء.

 

وأشار وزير النقل إلى اهتمام وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد بتقديم رعاية اجتماعية ورياضية وصحية مميزة للعاملين في الهيئة ومترو الأنفاق، باعتبار أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، لافتا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ كافة أعمال التطوير والمخططات الاستثمارية للنادي لتطوير الخدمة المقدمة لأعضائه وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم إنشاؤه عام 1903. وشدد وزير النقل على أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.

 

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