معهد السكة الحديد: ندرس إجراء اختبارات إلكترونية بعد إلغاء الامتحان التحريرى للجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية بيانا اليوم بخصوص اختبارات الفصل الدراسى الثانى بعد قرارات وزير التعليم العالى خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18/4/2020 بإلغاء الامتحانات التحريرية بالجامعات. وقال المعهد إن إدارة المعهد قررت ما يلى: 1- لن تتم إقامة اختبارات تحريرية بمقر المعهد. 2- تدرس إدارة المعهد إقامة الاختبارات النهائية النظرية بنظام الاختبارات الإلكترونية لكل مادة على حدة، كخيار أول. 3- المناهج المقررة على الطلاب سيتم إكمالها حتى نهاية الفصل الدراسى (30/4) كما هو مخطط، وذلك بنظام التعليم عن بعد، وعلى جميع الطلاب متاعة المحاضرات التى يتم نشرها تباعا على قناة المعهد على موقع يوتيوب، وتعتبر جزءا أساسيا من العملية الدراسية، والطلاب مسئولون مسئولية مباشرة عن تحصيل هذه المادة العلمية. Advertisements 4- يلتزم الطلاب بحضور المحاضرات التفاعلية والتى يتم بثها بطريقة مباشرة، بحسب الإعلانات التى يتم نشرها على المنتدى العلمى الخاص بالمعهد. 5- سيتم عمل مراجعات نهائية لكل المواد، مع مراعاة أن الاختبارات ستأتى من مجموع المحاضرات، وليس من المراجعات النهائية فقط. 6- الاختبارات العملية ستتم إقامتها لاحقا، بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة. 7- على جميع الطلاب الاهتمام بمتابعة أعمال الدراسة ومتابعتها وتحصيل الفوائد العلمية نظريا وعمليا لأهميتها لاحقا في مسيرتهم المهنية، والاستعداد جيدا للاختبارات النظرية والعملية.

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