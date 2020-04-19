شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أجواء شهر رمضان المبارك تخيم على شارع المعز بمنطقة الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت أجواء شهر رمضان الكريم على المحال التجارية بشارع المعز لدين الله الفاطمى بمنطقة الحسين، وقيام المحلات بعرض زينة وفوانيس رمضان المصنوعة يدويا أمام المواطنين.

"رمضان جانا وفرحنا به" أبرز اغانى شهر رمضان المبارك التي تسيطر على المكان وتضفى عليه أجواء الشهر الكريم، وظهرت أجواء الاحتفال بعد قيام أصحاب المحلات بعرض فروع الزينة والفوانيس المصنوعة يدويا من الخشب والقماش المزخرف بأسعار بسيطة للمواطنين.

ولم يختفى من المشهد الفوانيس الصغيرة المصنوعة من البلاستك، وظهرت العيشات المكسوة بالقماش المزخرف والتي توضع فيها المكسرات والعيش.

كما ازدهرت محال العطارة بالتوابل والبلح وياميش رمضان الذى يقبل على شرائه المواطنين من المترددين على شارع المعز.

أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية وصايا عشر لاغتنام رمضان من المنزل وهى:

1) اشغل كل دقيقة من رمضان بعبادة، ولا تضيع لحظة منه في لهو أو تسلية؛ فمن اغتم الوقت فاز بالأجر.

2) صاحب القران والزمه، ولا تمل قراءته، واجمع علىٰ تلاوته ومدارسته أهل بيتك؛ فرمضان شهر القران.

3) صل الصلوات الخمس المكتوبة في أوقتها، وأم فيها أهل بيتك، وليكن أبناؤك من الذكور خلفك في صف، وزوجتك وبناتك خلف الذكور في صف؛ كي تنالوا ثواب صلاة الجماعة، إلىٰ أن يرفع الله هذا البلاء وتفتح مساجدنا.

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4) اجلس في مصلاك بعد صلاة الفجر جماعة في بيتك، واذكر الله حتىٰ تطلع الشمس ثم صل ركعتين؛ يكتب لك إن شاء الله «أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» كما أخبر ﷺ. [سنن الترمذي]

5) اجمع أهلك علىٰ صلاة التراويح في البيت جماعة، وأوتر بثلاث ركعات، وادع الله سبحانه بعد الرفع من ركوع اخر ركعة، وليأمن علىٰ دعائك المصلون خلفك.

6) اجتمع أنت وأهل بيتك علىٰ الإفطار والسحور؛ فالاجتماع علىٰ الطعام سنة سيدنا رسول الله ﷺ؛ إذ يقول: «اجتمعوا علىٰ طعامكم، واذكروا اسم الله عليه، يبارك لكم فيه» [سنن أبي داود].

7) فطر في كل يوم صائما؛ ولا تنس الفقراء في شهر الجود الكرم؛ قال ﷺ: «من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا» [سنن ابن ماجه].

8) أكثر من ذكر الله ودعائه وأنت صائم؛ فمن بين الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم كما أخبر ﷺ: «الصائم حتى يفطر» [مسند أحمد].

9) لا تحزن أخي المسلم؛ فطاعاتك وعبادتك الرمضانية في بيوت الله سبحانه لم تنقطع بغلق المساجد؛ بل لك أجرها كاملا إن شاء الله؛ وسيدنا رسول الله ﷺ هو الذي يبشرك بقوله: «إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا» [صحيح البخاري].

10) لا تخالف إرشادات الوقاية من فيروس كورونا؛ واعلم أن احترام قرار غلق المساجد وتعليق جماعاتها وقت الوباء دين يثاب المرء عليه؛ كما أن إعمارها في الظروف الطبيعية دين يثاب المرء عليه.