شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كثافات مرورية بشبرا قبل بدء الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة شبرا مصر زحاما وكثافات للسيارات، وتحديدا فى شارع الترعة المؤدى إلى شارع شبرا الرئيسى، وذلك قبل قليل من بدء حظر حركة المواطنين، الذى يبدأ فى الثامنة مساء.

وتظهر كثافات السيارات من بداية شارع الترعة البولاقية بشبرا، وتستمر حتى منطقة خلوصى وشارع شبرا الرئيسي فى اتجاه الخلفاوى والمظلات.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأحد انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية . وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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ويحظر على المواطنين السير أو التواجد بالطرق خلال ساعات الحظر، والذى يبدأ من الثامنة مساء ويستمر حتى السادسة صباحا، كما يحظر على المحال فتحها فى غير المواعيد المحددة فى قرارات مجلس الوزراء، حيث تغلق فى الخامسة مساء.

يذكر إن غدا الاثنين والذى يوافق "شم النسيم" قرر مجلس الوزراء خلاله غلق كل الحدائق والأماكن العامة وكذا غلق كامل للمحال التجارية، ووقف مواصلات النقل العام ، وذلك للحد من حركة المواطنين بسبب فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء تمديد الحظر لمدة أسبوعين وكذا استمرار سريان كل القرارات السابقة حتى 23 أبريل، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين الساعة الثامنة مساء وليس السابعة.

وصرح من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأنه سيجرى تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، حيث أكد أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس.

والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".