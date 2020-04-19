شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مجلس الدولة يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى، بأصدق تهانيه إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وإلى جميع مسيحى مصر شركاء الوطن بمناسبة عيد القيامة المجيد. ودعا النادى، خلال بيان له اليوم الأحد، الله أن يديم روابط المحبة والسلام بيننا وأن يحفظ لحمتنا ووحدتنا، وأن يحفظ مصرناواحدة موحدة على قلب واحد وحب واحد هو حب الوطن، صرح بذلك المستشار وائل فرحات عبد العظيم، المتحدث الإعلامي باسم نادي مجلس الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادى مجلس الدولة يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.