محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، توجيهات بغمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة أي تجمعات غدًا الاثنين في أعياد شم النسيم، ومنع استغلال المواطنين لها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
ووجه رئيس الجهاز، رؤساء الأحياء وإدارة الأمن والزراعة والنظافة والأجهزة التنفيذية، بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة بنطاق الأحياء.
وأكد تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها حفاظًا على صحة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جهاز أكتوبر: غمر الحدائق بالمياه لعدم استغلالها في شم النسيم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.