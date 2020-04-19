الوفد: فتح اعتماد إضافي بالموازنة يرفع الاستثمارات الحكومية ويوفر السيولة للأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصنتعة بحزب الوفد، إن موافقة الحكومة على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، يدعم جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأكد قوطة، في بيان، اليوم، أن هذا الاعتماد الإضافي يؤكد صدق الحكومة وجديتها في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حزمة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه لوضع خطة شاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، إلى أن هذا الاعتماد الإضافي سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الحكومية السوقية بما ينعكس إيجابيًا على زيادة نسب ومعدلات التشغيل ونشاط الأسواق الاقتصادية.
وتابع: "من المتوقع أن يؤدي هذا الاعتماد إلى زيادة السيولة المالية حيث سيتم ضخ مبلغ الـ10 مليارات جنيه داخل مختلف الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي قطاعات كثيرة".
وشدد على أن الحكومة تعمل جاهدة على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ووضع خطط لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات ودفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.
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