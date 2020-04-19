الصحة تبدأ تجارب استخدام "بلازما المتعافين" لعلاج مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
كشفت مصادر باللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، عن بدء تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لعلاج المصابين حالياً.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد: "سحبنا بلازما من بعض المتعافين خلال الأيام الماضية، وسيتم تجريبها في العلاج".
ولفتت إلى أنه يجري استخدام الأدوية وفقًا لبروتوكول علاجي أعدته اللجنة العلمية وتم توزيعه على مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي.
بدوره، قال مصدر آخر في الوزارة، إنه تم بدء تطبيق تجارب البلازما على 3 مرضى تعافوا من الفيروس.
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